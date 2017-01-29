شاهد: نمر يفترس رجلا في حديقة حيوان بالصين

لقي رجل مصرعه بعد أن نهشه نمر في حديقة حيوان للحياة البرية في مدينة نينغبو في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين اليوم الأحد.

ووفقا لشهود عيان فإن الرجل عبر إلى المنطقة المحظورة على الزوار ودخل إلى المكان الذي يوجد به موقع مبيت النمر في حديقة حيوان يونغور في المدينة، وحاول حراس الحديقة استخدام الألعاب النارية لإبعاد النمر بعد أن نهش الرجل وحاول سحبه بعيدا.

وأظهر فيلم فيديو تم تحميله على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت النمر وهو يحاول سحب الرجل.

وذكرت صحيفة (غلوبال تايمز) التي أوردت الخبر على موقعها الإلكتروني أن هناك قناة مياه تفصل بين الموقع المحظور دخوله وبين الزوار، وأنه لم يعرف حتى الآن لماذا قام الرجل بعبور هذه القناة والدخول إلى منطقة الخطر؟

ويعد هذا هو ثاني حادث يقتل فيه شخص بإحدى حدائق الحيوانات المفتوحة في الصين منذ أشهر قليلة، ففي شهر يوليو/تموز الماضي هاجم نمر سيبيري امرأة وأصابها بإصابات بالغة وقتل والدتها خلال زيارتهم لحديقة سفاري وورلد بادالينغ في بكين، وهي حديقة يمكن للزوار التجول بداخلها في سياراتهم بشرط ألا يخرجوا منها.

ووقتها أظهرت كاميرات الحديقة أن الهجوم حدث فور فتح المرأة -التي أصيبت- لباب السيارة التي كانت تستقلها وخروجها منها ثم خروج والدتها من الباب الخلفي للسيارة وإسراعها لإنقاذ ابنتها حيث لقيت مصرعها بعد هجوم نمر آخر عليها في منطقة بعيدا عن موقع الكاميرات.