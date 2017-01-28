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رياضة
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شاهد: الكاميرون في قبل نهائي أمم أفريقيا بعد تخطى السنغال
آخر تحديث : الأحد 29 يناير 2017   02:09 مكة المكرمة

أهدر ساديو ماني ركلة حاسمة لتفوز الكاميرون 5-4 على السنغال بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف في مباراتهما بدور الثمانية في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم السبت.

وشهدت المباراة المثيرة العديد من الفرص أغلبها لمنتخب السنغال المسيطر لكن بلا أهداف إذ تسبب مزيج من الانهاء السيء للهجمات وأداء جيد من حارسي المرمى في وصول المباراة لركلات الترجيح.

وتم تسجيل أول ثماني ركلات لكن فابريس أوندوا حارس الكاميرون تصدى لمحاولة ماني لاعب ليفربول الضعيفة قبل أن يحرز فينسن أبو بكر محاولته ليرسل الكاميرون إلى قبل النهائي.

وتلتقي الكاميرون بعد ذلك مع الفائز من مباراة دور الثمانية بين الكونجو الديمقراطية وغانا في فرانسفيل يوم الخميس المقبل.

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 المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز
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