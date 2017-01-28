شاهد: تونس تسقط أمام بوركينا فاسو وتودع كأس الأمم الأفريقية

استقبلت تونس هدفين في غضون ثلاث دقائق قرب النهاية لتخسر 2- صفر أمام بوركينا فاسو وتودع كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم من دور الثمانية اليوم السبت.

وافتتح البديل أريستيد بانسي التسجيل بتسديدة قوية من ركلة حرة مثيرة للجدل في الدقيقة 81. وكانت بوركينا فاسو محظوظة في حصولها على الركلة الحرة من عند حافة منطقة الجزاء بعد لمسة يد ضد صيام بن يوسف رغم أن الاعادة التلفزيونية أظهرت اصطدام الكرة بصدره.

وأكد بريجوس ناكولما الانتصار حين سجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 84 مع تقدم المنتخب التونسي للهجوم لتتأهل بوركينا فاسو للدور قبل النهائي للمرة الثانية في أربع سنوات.

وستلتقي بوركينا فاسو في قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية غدا الأحد بين مصر والمغرب بينما واصل المنتخب التونسي إخفاقه في تجاوز هذه المرحلة منذ أحرز اللقب على أرضه في 2004.

وقال هنري كاسبرتشاك مدرب تونس في مقابلة مع بي.إن سبورتس "المشاكل التي واجهناها في هذه البطولة دفاعية في الأساس. استقبلنا العديد من الأهداف".

وأضاف "استقبلنا هدفا من كرة ثابتة ثم لسوء الحظ عندما حاولنا رد الفعل بسرعة وادراك التعادل كشفنا دفاعنا واستقبلنا الهدف الثاني. إنها خيبة أمل كبيرة".

وكانت التوقعات عالية في تونس بعد أداء جيد في دور المجموعات وبدأ فريق كاسبرتشاك الشوط الأول بقوة في ليبرفيل.

لكن أول فرصة خطيرة كانت من جانب بوركينا فاسو عندما مرر برتران تراوري - مهاجم تشيلسي المعار إلى أياكس امستردام - إلى ناكولما قبل أن يسدد المهاجم فوق العارضة.

ورد المنتخب التونسي بضربة رأس للمهاجم طه ياسين الخنيسي مرت فوق العارضة.

واقتربت بوركينا فاسو من افتتاح التسجيل مجددا بعد أن تلاعب ناكولما بأيمن عبد النور - الذي ترك مركزه في قلب الدفاع ليلعب كظهير أيسر بدلا من علي معلول - قبل أن يمرر إلى تراوري الذي سدد خارج المرمى في الدقيقة 23.

وسدد لاعب الوسط محمد أمين بن عمر كرة حادت قليلا عن المرمى بينما بدأ المنتخب التونسي في فرض سيطرته تدريجيا.

لكن بوركينا فاسو بدت أكثر قوة في الشوط الثاني واستفادت من تراجع لياقة لاعبي وسط تونس يوسف المساكني ونعيم السليطي ووهبي الخزري وارتباك الدفاع.

وتوج منتخب بوركينا فاسو تفوقه بافتتاح التسجيل بتسديدة بانسي القوية التي مرت من أسفل الحائط الدفاعي بعد ركلة حرة قبل ان يستغل هجمة مرتدة سريعة أنهاها ناكولما في الشباك الخالية ليحسم بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

ومضى كاسبرتشاك قائلا "اخترنا تغيير (الظهير الأيسر) معلول والدفع بأيمن عبد النور بدلا منه. أعتقد أن المشكلة ليست في التغيير لكن في انهاء الهجمات. لا نملك لاعبين قادرين على تشكيل خطورة على دفاع المنافس وتهديده".