مدرب المغرب: مباراة مصر ستكون صعبة للغاية

هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي

اعترف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، اليوم السبت، بصعوبة مواجهة المنتخب المصري، يوم غد، في دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بالغابون.

وفي مؤتمر صحفي، قال رينارد: "نعرف مصر جيداً وقد حرصنا على دراسة المنافس جيدًا للتعرف على نقاط القوة والضعف فيه، ومن ثم فإنه منتخب قوي جدًا وله سمعة كبيرة ورائدة إفريقيًا".

وأضاف "المنتخب المصري أثبت للجميع أنه جاء إلى الغابون للعودة إلى المنافسة من بعيد، وأنه لم يخض النسخة الحالية للبطولة القارية بهدف المشاركة فقط، ولكن للمنافسة على اللقب، لذا فإن اللقاء سيكون صعبًا للغاية".

وتابع رينارد: "المنتخب المصري يضم ضمن صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين، لذا فإننا سنعمل لهم ألف حساب".

وفيما يتعلق بمواجهة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر، قال رينارد: "لم يسبق لي أن قابلته ولعبت ضده، لكنني أعرفه عن بعد كمدرب كبير بسمعة ثقيلة وتاريخ كروي طويل، يشرفني أن أواجهه وأخوض أول اختبار ضد هذا المدرب الكبير".

و غداً الأحد، يحتضن ملعب "بور جونتي" بالغابون، مواجهة عربية بنكهة إفريقية عندما يصطدم المنتخب المصري بنظيره المغربي، حيث يرفع كلا المنتخبين شعار "أكون أو لا أكون".

وبلا شك، فإن كلا المنتخبين لديه الرغبة والطموح في اجتياز عقبة ربع النهائي، والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة المحلية.

وتقابل المنتخبان المصري والمغربي في 21 مباراة رسمية، وبكافة البطولات فازت مصر (مرتين)، بينما فاز المغرب في 11 مواجهة وتعادلا 8 مرات.

وضمن الـ21 مباراة، تقابل المنتخبان 5 مرات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، فاز خلالها الفراعنة بمباراة واحدة بينما انتصر المغرب في 3 مباريات وتعادل الفريقان بمباراة واحدة.

وفي تصفيات كأس العالم، تقابل المنتخبان 6 مرات تعادلا 3 مرات وفاز المغرب 3 مرات، وفي تصفيات أمم إفريقيا تقابلا 6 مرات، فازت مصر مرة وتعادلا مرتين وفاز المغرب في 3 مواجهات.

أما في بطولة البحر المتوسط، فقد تقابل المنتخبان 3 مرات فاز المغرب مرتين وتعادلا مرة، وتقابلا مرة واحدة في البطولة العربية انتهت بالتعادل.

كما تمكن المنتخب المغربي من تسجيل 32 هدفًا، فيما سجل الفراعنة 13 هدفًا فقط، ويعد حسام حسن أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في مواجهات الفراعنة مع أسود الأطلس، برصيد 7 مباريات.