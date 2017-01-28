شاهد: خروج محاربي الصحراء من أمم أفريقيا يشعل مواقع التواصل

أثارت هزيمة المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية موجة غضب وإحباط كبيرين في الشارع الرياضي خصوصا والجزائريين عموما، واختلفت ردود الأفعال بين السخط والسخرية من أداء المنتخب الوطني الجزائري الذي بٌنيت عليه آمال كبيرة.

مواقع التواصل الاجتماعي كانت حلبة الجمهور الرياضي الجزائري بامتياز لخوض جولاته الانتقادية ضد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة، وعلق خلالها رواد مواقع التواصل بتدوينات ومنشورات وفيديوهات عبروا من خلالها عن انتقاداتهم للتشكيلة الوطنية والمدرب البلجيكي جورج ليكنس وسخطهم على روراوة خاصة وشخصيات أخرى.

فيديو "شكون حنا" انتشر في المواقع وعلى شاشات التلفزيون كالنار في الهشيم وتصدر "شكون حنا" قائمة الأكثر تداولا في مواقع التواصل وحقق نسب مشاهدة عالية فتح خلالها الباب على مواضيع أخرى ليتساءل الجزائري عن "من يكون؟" والتي تعني باللهجة الجزائرية "شكون حنا" فكان كافيا كتابة كلمة "شكون حنا" أو "من نحن "- ليكون التفاعل هائلا والردود كثيرة على شاكلة "شكون احنا..احنا لي جي يعذبنا..حنا لي راحو صواردنا..حنا لي فالقهاوي تزاحمنا"، ويقصد بها "من نحن .. نحن من يأتي إلينا يعذبنا... نحن من ضاعت أموالنا... نحن من تزاحمنا في المقاهي" بينما علّق آخر "حنا كاس حليب ما ضمناهش.. نحوسو على كأس أفريقيا؟" جملة معناها "نحن كأس من الحليب لم نضمنه.. ونبحث عن كأس أفريقيا؟" والفيديو المنشور على اليوتيوب يحمل نفس المعاني ورسائل أخرى مبطنة بطريقة ساخرة موجهة للمسؤولين في الجزائر للتحقيق فيما أسموه "بالمهزلة"، منتقدين حجم الأموال التي تم صرفها على المنتخب الوطني، وأشاروا في تعليقات إلى إمكانية استثمارها في إنشاء مدرسة تكوين لاعبين محترفين جيدين.

وودّع محاربو الصحراء كأس الأمم الأفريقية مبكرا بعد خروجهم من الدور الأول بعد هزيمة وتعادلين، وكان المنتخب الجزائري من بين الفرق المرشحة للتتويج بالكأس.