YouTube Facebook Twitter
رياضة
أرسل الى صديق طباعة Share article
برشلونة وأتليتكو مدريد قمة نارية بنصف نهائي كأس إسبانيا
آخر تحديث : الجمعة 27 يناير 2017   19:40 مكة المكرمة
برشلونة وأتليتكو مدريد قمة نارية بنصف نهائي كأس إسبانيا

أسفرت قرعة المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواجهة نارية بين فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد.

وبلا شك، فإن مواجهة برشلونة لنظيره أتليتكو مدريد ستكون بمثابة نهائي مبكر، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب أتلتيكو مدريد "فيسنتى كالديرون" يوم الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل. فيما تقام مباراة الإياب على ملعب البارسا "كامب نو" يوم 8 من نفس الشهر.

أما المواجهة الثانية ضمن منافسات المربع الذهبي للبطولة فإنها ستجمع بين فريقي سيلتا فيغو الذي أطاح بريال مدريد وديبورتيفو ألافيس.

وستقام مباراة الذهاب لتلك المباراة على ملعب سيلتا فيغو في بالايدوس بإقليم جاليثيا، على أن يقام لقاء العودة بأرض الفريق الباسكي.

الى الأعلى
 المصدر: الأناضول
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2017
Powered by Aljazeera Network.

انت الان تقوم بتصفح النسخة القديمة من موقع الجزيرة مباشر

تصفح الموقع الجديد
إغلاق