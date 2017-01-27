برشلونة وأتليتكو مدريد قمة نارية بنصف نهائي كأس إسبانيا

أسفرت قرعة المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواجهة نارية بين فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد.

وبلا شك، فإن مواجهة برشلونة لنظيره أتليتكو مدريد ستكون بمثابة نهائي مبكر، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب أتلتيكو مدريد "فيسنتى كالديرون" يوم الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل. فيما تقام مباراة الإياب على ملعب البارسا "كامب نو" يوم 8 من نفس الشهر.

أما المواجهة الثانية ضمن منافسات المربع الذهبي للبطولة فإنها ستجمع بين فريقي سيلتا فيغو الذي أطاح بريال مدريد وديبورتيفو ألافيس.

وستقام مباراة الذهاب لتلك المباراة على ملعب سيلتا فيغو في بالايدوس بإقليم جاليثيا، على أن يقام لقاء العودة بأرض الفريق الباسكي.