شاهد: مانشستر يونايتد يخسر بهدفين ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم رغم الخسارة 2-1 أمام مضيفه هال سيتي يوم الخميس.

وكان يونايتد فاز 2-صفر ذهابا ليتفوق 3-2 في مجموع المباراتين ويتأهل لمواجهة ساوثامبتون الذي اجتاز ليفربول الأربعاء.

وتقدم توم هادلستون بهدف لهال من ركلة جزاء في الدقيقة 35 وأدرك بول بوجبا التعادل ليونايتد في الدقيقة 66 قبل أن يسجل عمر نياسي الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالدقيقة 85.

وضغط هال من أجل تسجيل الهدف الثالث لكن يونايتد نجح في الاحتفاظ بهذه النتيجة ليتأهل للنهائي ويواصل جوزيه مورينيو سعيه لإحراز لقبه الأول مع الفريق.