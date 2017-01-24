شاهد: الجزائر تودع كأس الأمم بعد التعادل مع السنغال

اكتفت الجزائر بالتعادل اليوم الاثنين 2-2 مع السنغال لتودع كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2017 في الجابون.

ورفعت الجزائر رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث بينما تتصدر السنغال المجموعة الثانية بسبع نقاط وتأتي تونس في المركز الثاني بست نقاط بعد فوزها 4-2 على زيمبابوي اليوم أيضا.

وتقدم إسلام سليماني في الدقيقة العاشرة للجزائر قبل أن يدرك بابي كولي ديوب التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وعاد سليماني ليضع الجزائر في المقدمة في الدقيقة 52 لكن هذا التقدم لم يدم سوى لدقيقة واحدة بعدما أدرك موسى سو التعادل للسنغال.

وشارك الياسين بن طيبة كادامورو وسفيان حني أساسيين لأول مرة من جانب الجزائر.

ورغم البداية القوية للسنغال إلا أن الجزائر نجحت في التسجيل أولا عندما انطلق حني في هجمة مرتدة من الناحية اليسرى ولعب تمريرة عرضية حولها سليماني الى داخل الشباك.

وتألق الحارس مليك عسلة وأنقذ مرماه من عدة فرص للسنغال لكن شباكه اهتزت بتسديدة من ديوب قبل نهاية الشوط الأول.

واستقبل سليماني تمريرة من زميله في ليستر سيتي رياض محرز وسدد كرة من فوق الحارس بابي سيدو ندياي في الشباك.

لكن سو أدرك التعادل للسنغال بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وستلعب السنغال ضد الكاميرون يوم السبت بينما تلعب تونس ضد بوركينا فاسو.