صور: رونالدو يتعهد بمساعدة طفل سوري على الإقامة في بريطانيا

رونالدو خلال لقائه بالطفل حيدر قبل عام

تعهد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، بمساعدة طفل سوري على الإقامة في بريطانيا بعدما قُتل والداه في هجوم انتحاري لتنظيم الدولة.

ونجا الطفل السوري حيدر حسين من هجوم انتحاري استهدف شاحنة والديه في العاصمة اللبنانية بيروت في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، في حين قتل والداه حسين وليلى في الهجوم.

ونقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن رونالدو اليوم الأحد أنه يدعم إقامة الطفل البالغ من العمر 4 سنوات في بريطانيا.

وانتشرت قصة الطفل حيدر حول العالم، ورتب نادي ريال مدريد للقاء حيدر برونالدو بعدما علمت إدارة النادي الأسباني أن الطفل الصغير من مشجعيه.

والتقى رونالدو بالفعل بالطفل حيدر في ديسمبر/كانون الأول 2015.

ويعيش محمد، عم الطفل، وزوجته في وسط العاصمة البريطانية لندن، وقد بدءا مساعي لضم الطفل إليهما للإقامة معهما في بريطانيا.

وقال عمه: "لقد مر الطفل بتجربة عصيبة. ونأمل في أن تتركنا السلطات نأتي به ليكون جزءا من الأسرة. الشيء الوحيد الذي سيجعله أسعد بعد لقاء رونالدو هو أن يكون مواطنا بريطانيا".