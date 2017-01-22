شاهد: يوفنتوس يعود للانتصارات بالفوز على لاتسيو بهدفين

استفاق يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم من هزيمة نادرة لينتصر بنتيجة هدفين على لاتسيو الأحد.

وتخلى المدرب ماسيمليانو اليجري عن حذره بعد ان تم جرح كبرياء الفريق نتيجة الدفع بتشكيلة من البدلاء امام فيورنتينا الاسبوع الماضي.

ودفع اليجري - وهو مدرب يتسم بالعملية - بتشكيلة هجومية صرفة ما اتى بثماره على الفور بانتصار على لاتسيو الذي قدم عرضا دون المستوى.

وسجل يوفنتوس هدفين مبكرين عبر باولو ديبالا وجونزالو هيجوين في طريقه لتحقيق الانتصار رقم 27 له على التوالي على أرضه في الدوري.

وقال اليجري للصحفيين "لا امضي الكثير من الوقت في نظريات ولكنني أطبق افكاري على أرض الملعب حتى ولو كانت غريبة".

ولم يبذل يوفنتوس الذي يتقدم بفارق أربع نقاط عن روما - الذي خاض 20 مباراة أيضا وسيستضيف كالياري في لقاء سيقام في وقت لاحق اليوم – الكثير من الجهد في الشوط الثاني لكنه سينهي الاسبوع الحالي وهو على قمة الترتيب.

وجمع حامل اللقب 48 نقطة متفوقا على روما الذي يملك 44 نقطة وهو نفس رصيد نابولي الذي فاز 2-1 على ميلانو أمس السبت بينما ظل لاتسيو في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 21 مباراة.

وبدأ يوفنتوس المباراة بتشكيلة تضم ثلاثة مهاجمين اضافة للجناح خوان كوادرادو كما لجأ للدفاع بأربعة لاعبين ليرد اليجري بذلك على الانتقادات الخاصة بتقديم أداء سيء عقب هزيمته 2-1 في فلورنسا.

وكسر ديبالا حالة الصمت عقب مرور خمس دقائق عندما تعامل مع ضربة رأس عالية من ماريو مانزوكيتش بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

واضاف مواطنه هيجوين الهدف الثاني عندما استغل هفوة من اثنين من المدافعين ليمر من بينهما ويقابل تمريرة عرضية من كوادرادو ويودعها في الشباك مسجلا هدفه رقم 14 هذا الموسم.

وسجل هيجوين هدفا الغاه الحكم بينما سدد ليوناردو بونوتشي بعيدا إثر تمريرة عرضية من هيجوين اختتمت انطلاقة قوية من اللاعب الأرجنتيني قبل نهاية الشوط الأول.