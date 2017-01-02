شاهد: تعادل مثير بين ليفربول و سندرلاند بهدفين لكل منهما

أهدر ليفربول نقطتين في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل جيرمين ديفو من ركلتي جزاء ليمنح سندرلاند المتعثر التعادل 2-2.

ومنحت ضربة رأس من دانييل ستوريدج التقدم لليفربول في الدقيقة 19 لكن ديفو عادل النتيجة بعدها بست دقائق عقب مخالفة من راجنار كلافان ضد ديدييه ندونج داخل منطقة الجزاء.

وبدا أن ليفربول سيحسم الفوز حين سجل ساديو ماني من مدى قريب في الدقيقة 72 لكن ماني تسبب في ركلة جزاء أخرى ضد فريقه قبل ست دقائق على النهاية بعدما لمس الكرة بيده وحافظ ديفو على هدوئه وأدرك التعادل مسجلا هدفه 11 في الدوري.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أداء فريقه "لا أدري بالتحديد ماذا رأيت. يمكننا اللعب بصورة أفضل".