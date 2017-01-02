شاهد: مانشستر سيتي يتجاوز طرد فرناندينيو ويهزم بيرنلي بهدفين

شارك سيرجيو أجويرو كبديل ليهز الشباك ويقود مانشستر سيتي الذي لعب لمدة ساعة بعشرة لاعبين للفوز 2-1 على بيرنلي باستاد الاتحاد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقى سيتي - الذي كان في حاجة لرد سريع بعد هزيمته أمام ليفربول منافسه على اللقب - ضربة قوية حين حصل فرناندينيو على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 31 بسبب التحام عنيف مع الايسلندي يوهان بيرج جودموندسون لاعب وسط بيرنلي.

وسيطر سيتي صاحب الأرض على اللعب بعد الاستراحة وتقدم في الدقيقة 58 عندما شقت تسديدة جايل كليشي المنخفضة طريقها إلى شباك الحارس توم هيتون في الزاوية البعيدة.

وضاعف أجويرو - الذي شارك في الشوط الثاني - تقدم سيتي من زاوية صعبة بعد أربع دقائق أخرى لكن بن مي قلص الفارق ليشعل الإثارة في نهاية المباراة.

وتقدم سيتي فوق توتنهام هوتسبير وارسنال إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة بفارق سبع نقاط خلف تشيلسي المتصدر.