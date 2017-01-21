شاهد: آمال ليفربول في لقب الدوري تنتكس بالهزيمة أمام سوانزي

كان ليفربول طرفا في أكبر مفاجأة بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وذلك بعد أن أوقف سوانزي سيتي انتفاضة فريق المدرب يورجن كلوب ليفوز عليه 3-2 اليوم السبت محققا انتصاره الأول على الإطلاق في انفيلد.

وابتعد الفريق الويلزي عن منطقة الهبوط بفوز رائع شكل مفاجأة لجماهير ليفربول التي لم تشاهد هزيمة فريقها المنافس على اللقب على ملعبه منذ الخسارة أمام مانشستر يونايتد قبل عام واحد.

وكان الإسباني الدولي فرناندو يورينتي بطل الفوز الأول في الدوري لسوانزي تحت قيادة مدربه بول كليمنت بعدما افتتح التسجيل من مدى قريب بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني قبل أن يضاعف النتيجة بعد ذلك بخمس دقائق من ضربة رأس.

وبعدما سجل روبرتو فيرمينو هدفين رائعين بدا أن الفريق الزائر ربما يتعرض لانتكاسة لكن جيلفي سيجوردسون سجل هدف الفوز في الدقيقة 74.

وتشكل هذه واحدة من أربع مباريات ستقام على انفيلد في ثلاث بطولات مختلفة على مدار الشهر الحالي وسيكون لها الكثير من التأثير في صياغة موسم ليفربول وبدا كلوب وطاقمه التدريبي في حالة اكتئاب شديد.

وقال كلوب: "عدنا في النتيجة وقدمنا أداء جيد حقا وكانت أكثر اللحظات احباطا هي لحظة الهدف الثالث. ليس لدي تفسير لما حدث" معتبرا أنه كان من الواجب عدم منح سيجوردسون هذه الحرية في التحرك داخل منطقة الجزاء.

وسيطر ليفربول الذي شهد عودة فيليبي كوتينيو في أول مباراة يخوضها منذ البداية في الدوري منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى إلا أنه وجد أن فريق المدرب كليمنت بما في ذلك الوافدين الجدد توم كارول ومارتن اولسون في حالة انسجام وتنظيم تام.

ورغم كل السيطرة التي أبداها ليفربول على مجريات اللقاء لكن لم تتح له الكثير من الفرص لافتتاح التسجيل لكلا الفريقين في الشوط الاول وكانت اقرب تلك الفرص عندما سدد كارول - المنضم من توتنهام هوتسبير في منتصف الاسبوع الماضي - من زاوية ضيقة لتغير مسارها بعد اصطدامها بديان لوفرين وتصطدم بالقائم.

ولكن الإثارة بدأت مع انطلاق الشوط الثاني مباشرة بعد ان سجل يورينتي هدفين وكان ثانيهما في الدقيقة 52 من ضربة رأس رائعة اثر تمريرة عرضية من كارول.

ورد ليفربول بقوة وسجل فيرمينو إثر تمريرة عرضية من جيمس ميلنر في الدقيقة 55 قبل ان يستعرض مهاراته المميزة باستقباله لتمريرة عرضية خادعة من جورجينيو فينالدم على صدره قبل أن يسددها مباشرة في الشباك بقدمه اليسرى.

وبدا أن ليفربول على وشك تحقيق الفوز لكن كارول انطلق بقوة صوب قلب دفاع ليفربول ليمرر الكرة للايسلندي سيجوردسون الذي تعامل معها بهدوء شديد ليودعها في الشباك.