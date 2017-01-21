شاهد: المغرب ينعش آماله بفوز كبير على توجو بثلاثة أهداف

أنعش المغرب آماله في التأهل لدور الثمانية لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعدما حول تأخره بهدف مبكر إلى فوز كبير 3-1 على توجو اليوم ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ورفع المغرب رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني متأخرا بنقطة واحدة عن الكونجو الديمقراطية التي تعادلت 2-2 مع ساحل العاج حامل اللقب الذي يحتل المركز الثالث بنقطتين بينما يتذيل توجو الترتيب بنقطة واحدة.

ومنح ماتيو دوسيفي التقدم لتوجو في الدقيقة الرابعة بعد هجمة مرتدة.

وأدرك عزيز بوحدوز التعادل للمغرب في الدقيقة 15 بضربة رأس اثر ركلة ركنية نفذها فيصل فجر.

وقفز رومان سايس أعلى من الجميع ليحول الكرة الى داخل الشباك بضربة رأس اثر ركلة حرة نفذها فجر في الدقيقة 21.

وسدد يوسف الناصيري من خارج منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بالأرض وتخدع كوسي اجاسا حارس توجو وتهز الشباك في الدقيقة 72.