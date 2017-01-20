شاهد:ساحل العاج يكتفي بالتعادل بهدفين مع الكونجو الديمقراطية

اكتفى ساحل العاج حامل اللقب بالتعادل 2-2 مع الكونجو الديمقراطية في المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017.

وحافظت الكونجو الديمقراطية على صدارة المجموعة بأربع نقاط بينما رفع ساحل العاج رصيده لنقطتين فيما يلعب المغرب ضد توجو في وقت لاحق.

وتقدمت الكونجو الديمقراطية في الدقيقة العاشرة عبر نيسكينز كيبانو قبل أن يدرك ويلفريد بوني التعادل لحامل اللقب في الدقيقة 26.

لكن حالة التعادل لم تدم سوى دقيقتين حيث أعاد جونيور كبانانجا التقدم للكونجو الديمقراطية.

وأدرك جوفري سيري دي التعادل لساحل العاج في الدقيقة 67.