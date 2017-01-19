شاهد: تونس تقلص آمال الجزائر في أمم أفريقيا وتفوز عليها 2/1

تقلصت آمال الجزائر في التأهل إلى دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالخسارة 2-1 أمام تونس في قمة عربية بالمجموعة الثانية اليوم الخميس.

وأنعشت تونس - التي فازت بلقب وحيد في البطولة عام 2004 - آمالها في التأهل للدور المقبل وتعويض خسارتها في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها أمام السنغال لتضع أول ثلاث نقاط في رصيدها بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة.

واستفادت تونس من الأخطاء الدفاعية لتسجل هدفيها في الشوط الثاني الذي شهد أيضا هدف الجزائر الوحيد.

وانتظر يوسف المساكني مهاجم لخويا القطري خمس دقائق بعد بداية الشوط ليمرر عرضية قوية ارتطمت بقدم عيسى ماندي قائد الجزائر لتسكن شباك زميله مليك عسلة الذي حل بديلا للحارس الأساسي رايس وهاب مبولحي الذي أصيب في التعادل 2-2 مع زيمبابوي.

وعزز نعيم السليتي النتيجة في الدقيقة 66 من ركلة جزاء تسبب فيها فوزي غلام مدافع نابولي الإيطالي عندما أخطأ في تشتيت الكرة برأسه ليخطفها وهبي الخزري وينفرد بمرمى عسلة قبل أن يجذبه غلام من الخلف داخل منطقة الجزاء.

ولم يكن هدف سفيان حني في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء كافيا لخروج الجزائر ولو بنقطة من المواجهة.

وتلتقي السنغال مع زيمبابوي في وقت لاحق اليوم ضمن المجموعة ذاتها.