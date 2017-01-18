فيديو/ أمم أفريقيا : الكاميرون تفوز 2-1 على غينيا بيساو

حولت الكاميرون تأخرها أمام غينيا بيساو إلى فوز 2-1 الأربعاء في ليبرفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين لكرة القدم التي تستضيفها الغابون.

وسجل سيباستيان سياني (61) ومايكل نغادو-نغادجوي (79) للكاميرون، وبيكيتي بريتو (13) لغينيا بيساو.

وكانت الغابون تعادلت مع بوركينا فاسو 1-1 في المجموعة ذاتها.

وكانت الجولة الأولى انتهت بتعادل الغابون مع غينيا بيساو، والكاميرون مع بوركينا فاسو بنتيجة واحدة 1-1.

وتصدرت الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل نقطتين لكل من الغابون وبوركينا فاسو ونقطة لغينيا بيساو.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة الأحد المقبل، تلتقي الغابون مع الكاميرون وبوركينا فاسو مع غينيا بيساو.

وأحرجت غينيا بيساو الضيفة الجديدة إلى البطولة، إذ تشارك فيها للمرة الأولى في تاريخها، الكاميرون صاحبة التاريخ الكبير قبل أن تحقق الأخيرة الفوز.

توج منتخب الكاميرون بطلا لأفريقيا أربع مرات أعوام 1984 و1988 و2000 و2002، ويملك خبرة واسعة في النهائيات إذ يشارك للمرة الرابعة عشرة، وخاض حتى الآن 76 مباراة فاز في 37 منها مقابل 22 تعادلا و15 خسارة.