شاهد: الغابون تتعادل 1-1 مع بوركينا فاسو بأمم أفريقيا

تعادل منتخب الغابون مستضيف بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بوركينا فاسو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء باستاد دانجوندجي في الجولة الثانية من المجموعة الأولي بكأس الأمم الإفريقية بالجابون.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو عن طريق بريجوسي ناكولما في الدقيقة 23 بعد أن نجح في الدخول في منطقة الجزاء وسط مدافعين ووضعها بسهولة في مرمي حارس الغابون ، وتعادل النجم الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

وجاء الشوط الأول بين الفريقين سريعا وتبادلا إضاعة الفرص ، في محاولة من المنتخبين لأحراز أول فوز لهم بالبطولة، وفي الشوط الثاني كان المنتخب الغابوني الطرف الأفضل وسيطر علي مجريات الشوط دون إحراز أي أهداف ، بينما لعب منتخب بوركينا بتحفظ دفاعي واعتمد علي الهجمات المرتدة والتي شكلت بعض الخطورة القليلة علي مرمي الغابون.

وبتلك النتيجة يحصد لكل منتخب نقطة ليصبح رصيدهما نقطتين في المركزين الأول والثاني بالمجموعة ، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين الكاميرون وغينيا بيساو.