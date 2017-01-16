التعادل السلبي يحسم مباراة ساحل العاج وتوجو في أمم أفريقيا

ساحل العاج تتعادل سلبيا مع توجو في أمم أفريقيا

استهلت ساحل العاج حملة الدفاع عن لقب كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بتعادل محبط مع توجو بدون أهداف اليوم الاثنين.

ففي افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة المقامة بالجابون عجزت ساحل العاج عن هز شباك توجو في أول لقاء رسمي لويلفريد زاها الذي اختار اللعب لبطل افريقيا بدلا من إنجلترا.

وصمدت توجو - التي اعتمدت على مهاجمها الشهير إيمانويل أديبايور غير المرتبط بأي فريق حاليا - وخرجت بنقطة التعادل.

ويلعب منتخب المغرب ضد الكونجو الديمقراطية في وقت لاحق اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها.