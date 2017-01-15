شاهد:9 أرقام قياسية مصرية يستحيل تحطيمها في أمم أفريقيا 2017

مع انطلاق كأس الأمم الأفريقية فى الغابون نستعيد مع قرائنا المكانة الرفيعة التى تنعم بها الكرة المصرية على الساحة القارية.. ولدى الفراعنة الرقم القياسي فى عدد الأرقام القياسية المسجلة لأي دولة فى نهائيات الأمم الأفريقية بداية من عدد مرات الاشتراك والفوز باللقب ونهاية بصفوة الأرقام القياسية لأحسن اللاعبين والهدافين.

وتلك الارقام لها تصنيف جديد فى فرص الفرق واللاعبين المنافسين فى تحطيمها.. وهناك مجموعة لن يتمكن أحد من كسرها فى 2017 ومجموعة أخرى يصعب جدا تحطيمها فى نهائيات الغابون والمجموعة الأخيرة ليست سهلة ولكنها ممكنة.

ولنبدأ مع المستحيلات التسعة.

مستحيلة

** الفوز بالكأس فى ثلاث نهائيات متتالية.. وهو الأمر الذى ينفرد منتخب مصر حاليا بتحقيقه عبر دورات 2006 فى مصر و2008 فى غانا و2010 فى أنغولا.. ويستحيل معادلته أو تحطيمه فى 2017 لأن الفائزين باللقب فى الدورتين الأخيرتين منتخبان مختلفان هما نيجيريا 2013 وساحل العاج 2015.

** خوض أي منتخب 18 مباراة متتالية فى النهائيات بلا هزيمة.. رقم قياسي يحتاج إلى أكثر من بطولة وهو ما يستحيل تحطيمه فى 2017 ويمتلكه منتخب مصر عبر أربع دورات متتالية من 2004 إلى 2010 بالتعادل مع الكاميرون فى نهائيات تونس 2004.. والفوز على ليبيا وساحل العاج والكونغو مرتين والسنغال والتعادل مع المغرب فى نهائيات مصر 2006.. والفوز على الكاميرون مرتين والسودان وأنغولا وساحل العاج والتعادل مع زامبيا فى نهائيات غانا 2008.. والفوز على نيجيريا وموزمبيق وبنين والكاميرون والجزائر وغانا في نهائيات أنغولا 2010.

** أحمد حسن كابتن مصر وعميد لاعبي العالم فى عدد المباريات الدولية هو صاحب الرقمين القياسيين لأي لاعب سواء فى المشاركة او فى تحقيق الفوز فى المباراة النهائية لأربع مرات فى دورات وكان أساسيا باستمرار ولم يستبدل مطلقا وسجل هدفا في مرمى جنوب أفريقيا فى نهائي 1998 وأحرز ركلة جزاء ترجيحية فى ساحل العاج فى نهائي 2006 بعد أن أضاع ركلة جزاء خلال اللقاء وفى مباراة الكاميرون فى نهائي 2008 وأخيرا فى مباراة غانا فى نهائي 2010.

** أحمد حسن كابتن مصر وعميد لاعبي العالم فى عدد المباريات الدولية هو صاحب الرقم القياسي فى نيل شرف وضع شارة الكابتن على ذراعه فى ثلاث مباريات نهائية متتالية فى دورات 2006 و2008 و2010.. ولكنه تسلم خلالها الكأس فى الأخيرتين فقط لأن البديل حسام حسن كابتن المنتخب المصري هو الذي صعد إلى منصة التتويج عام 2006 لاستلام الكأس.

منتخب مصر عند تتويجه بطلا لأفريقيا 1998

**اللاعبان المصريان أحمد حسن، وعصام الحضري هما صاحبا الرقم القياسي لأكبر عددا من مرات التتويج بالميدالية الذهبية للمسابقة لأي لاعب فى التاريخ ورصيد كل منهما أربع مرات فى نفس الدورات 1998 و2006 و2008 و2010.. ولكن الحضري جلس احتياطيا لزميله نادر السيد فى كل المباريات فى نهائيات 1998.. وبالطبع سيبقي رقمهما صامدا لمدة دورتين مقبلتين على الأقل.

** احتفاظ مدرب بالكأس لفريقه لثلاث دورات متتالية أمر لم يفعله مدرب فى تاريخ النهائيات إلا المصري حسن شحاته مع الفراعنة فى دورات 2006 و2008 و2010.

** الفوز والتتويج بالميدالية الذهبية كلاعب ثم كمدرب.. ويمتلكه المصري محمود الجوهرى فى دورتي 1959 ثم 1998 ولا يوجد بين مدربي منتخبات البطولة الحالية من سبق له التتويج لاعبا مما يطيل عمر هذا الرقم لدورة أخرى على الأقل.. وتتواجد أفريقيا بأربعة مدربين محليين فقط هم الزيمبابوي كاليستوس باسوا والكونغولي فلوران إيبينجا والغيني بيساو باولو توريس والسنغالي إليو سيسيه.

**الفوز فى المباراة النهائية والتتويج بالميدالية الذهبية كلاعب ثم إدارة المباراة النهائية كحكم.. ولم يفعلها فى التاريخ إلا المصري محمد دياب العطار "الديبة" الذي فاز باللقب فى 1957 ثم أدار المباراة النهائية فى إثيوبيا 1968 بين منتخب الكونغو برازافيل وغانا.. ويحصل طاقم حكام النهائي على ميداليات خاصة بذلك الحدث.. وهذا الرقم القياسي يبدو مستحيلا فى المستقبل أيضا.

رأفت عطية الاطول بين الواقفين فى تشكيلة الاتحاد 1956

** يستحيل على أي لاعب فى تاريخ كرة القدم أن ينتزع اسم المصري رأفت عطية من سجلات كأس الأمم الافريقية.. ببساطة رأفت عطية هو صاحب أول هدف فى تاريخ المسابقة وأحرزه من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 فى المباراة الأولى لمصر ضد السودان فى الخرطوم.

صعبة

** الفوز برباعية نظيفة فى المباراة النهائية أمر حدث لمرة واحدة ولم يتكرر.. والمثير أنه كان في نهائي الدورة الأولى التى نظمتها السودان عام 1957 وفاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي 4-صفر.. ولم يتخط أي فائز لاحقا حاجز الفوز بفارق ثلاثة أهداف.. ولم يصل أي فريق إلى إحراز أربعة أهداف فى النهائي.

منتخب مصر لكرة القدم عام 1957

** إحراز لاعب واحد لأربعة أهداف فى المباراة النهائية للبطولة حدث لم يصل إليه أي لاعب فى تاريخ نهائيات كأس العالم أو بطولة الأمم الأوربية.. وهو الرقم القياسي المذهل الذى يتمتع به المهاجم السكندري محمد دياب العطار (الديبة) بتسجيل أربعة أهداف فى مرمى منتخب إثيوبيا فى نهائيات السودان 1957.

** لعلها الواقعة الأولى والأخيرة فى تاريخ كرة القدم الأفريقية التى يسجل فيها لاعبا ناد واحد كل الأهداف التي يتوج بها بلدهما بطلا لكأس الأمم.. وحدثت فى الدورة الأولى عندما سجل رأفت عطية والديبة وكلاهما من الاتحاد السكندري هدفي الفوز لمصر على السودان ثم تكفل الديبة بإحراز كل الأهداف الأربعة لمصر في النهائي ضد إثيوبيا.. والطريف أن الاتحاد كان الحادي عشر فى الترتيب في الدوري في نفس الموسم.. وبعد أشهر قليلة انتقل رأفت عطية إلى الزمالك واعتزل الديبة وتحول حكما.

أيمن منصور صاحب أسرع هدف فى الأمم الأفريقية

** إحراز هدف سريع بعد 23 ثانية فقط من بدء اللعب وهو الرقم القياسي الذى ينفرد به المصري أيمن منصور كأسرع أهداف المسابقة.. وأحرزه في مرمى الغابون فى نهائيات تونس 1994.

** الفوز بالميدالية الذهبية في بطولتين بفارق زمني عشرين عاما.. وهو ما ينفرد به المصري حسام حسن بالتتويج وعمره دون 20 عاما فى نهائيات 1986 في مصر ولعب لدقائق قليلة فى المباراة الافتتاحية ضد السنغال.. وفى نهائيات 2006 في مصر أيضا وكان كابتن الفريق وسجل هدفا في منتخب الكونغو فى ربع النهائي.. والغريب أنه غاب عن مباراتي الدور نصف النهائي ثم النهائي فى المرتين.

**الفوز باللقب لسبع مرات.. وهو الرقم الذي يمتلكه المصريون عبر نهائيات 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.. ولا يمكن لمنتخب آخر معادلته أو تحطيمه لأن سقف الفوز لمنتخبي غانا والكاميرون وهما الأقرب إلى مصر هو أربع مرات فقط.. وتحطيمه (الصعب) لا يكون إلا على أيدي المصريين أنفسهم.

** إحراز لاعب احتياطي لخمسة أهداف كلها فى المباريات التي بدأها على مقاعد الاحتياطي ثم تتويجه بالحذاء الذهبي لهداف البطولة هو إنجاز يرتقي لمرتبة الإعجاز ويحمله المصري محمد ناجي جدو في نهائيات 2010.. وأحرز هدفا في مرمى كل من نيجيريا في المباراة الأولى بعد 87 دقيقة وكان مدربه حسن شحاته قد دفع به فى الدقيقة 72.. وفي اللقاء الثاني ضد موزمبيق بعد 81 دقيقة واشترك بعد 59 دقيقة وبعدها كان له دور عملاق في الاحتفاظ لمصر باللقب بثلاثة أهداف فى اللقاءات الثلاث الفاصلة.. فى الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الأول ليحسم التعادل مع الكاميرون فى ربع النهائي وكان اشتراكه في الدقيقة 67.. وفي الوقت بدل الضائع من مباراة الجزائر في نصف النهائي واشترك بعد 59 دقيقة.. وفى مرمى غانا فى النهائي وهو هدف المباراة الوحيد قبل خمس دقائق من النهاية وبعد 14 دقيقة فقط من نزوله.

** إحراز 154 هدفا فى تاريخ البطولة رقم قياسي جديد يمتلكه الفراعنة ويبدو تحطيمه بعيد المنال فى الدورة الحالية لأن منتخب ساحل العاج الأقرب للمصريين يمتلك رصيدا قدره 129 هدفا أي على مسافة 25 هدفا من الرقم القياسي.. ويحتاج العاجيون لإحراز 25 هدفا فى البطولة الحالية مقابل عدم تسجيل الفراعنة لأي هدف ليتعادلا فى الرصيد.. ولم يفعلها العاجيون طوال تاريخهم في أي دورة وكان رصيدهم 4 أهداف فقط عندما فازوا عام 1992 دون إحراز أي هدف فى مباراتي الدور نصف النهائي ثم النهائي و9 أهداف عندما فازوا فى البطولة الأخيرة 2015 ودون إحراز أي هدف أيضا فى المباراة النهائية.. ولكن المصريين عادوا من البطولة برصيد خال من الأهداف في بطولة 1992 فى السنغال.

حسن الشاذلي صاحب 2 هاتريك فى أمم أفريقيا الأفريقية يجلس فى الوسط

** الرصيد الأعلى لعدد مرات إحراز هاتريك (ثلاثة أهداف في مباراة واحدة).. ولدى مصر خمس مرات نفذها أربعة لاعبين هم الديبة (4 أهداف فى إثيوبيا 1957) ومحمود الجوهري فى إثيوبيا 1959 وحسن الشاذلي مرتين فى نيجيريا 1963 وساحل العاج 1970 وحسام حسن فى زامبيا 1998.. مقابل مرتين فقط للكاميرون وساحل العاج وهما الأقرب إلى الرقم القياسي المصري.

ممكنة

** التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في البطولة مرتين حدث استثنائي فريد لم يصل إليه في تاريخ البطولة على مدار ستين عاما إلا لاعب واحد فقط هو أحمد حسن الذي يحمل فى جعبته أكثر من رقم قياسي آخر.. واختاره الاتحاد الأفريقي نجما لدورتي 2006 و2010.

** الفوز فى ست مباريات متتالية فى دورة واحدة (كلها خلال المباراة وليس عن طريق ركلات الترجيح) وإحراز اللقب إنجاز خالد لمنتخب مصر فى بطولة 2010.. وتخطى خلالها منتخبات نيجيريا 3-1 وموزمبيق 2-صفر وبنين 2-صفر والكاميرون 3-1 والجزائر 4-صفر وغانا 1-صفر.