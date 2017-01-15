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رياضة
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شاهد: هدف كاد أن يُحدث كارثة بين الجمهور بالدوري الاسترالي
آخر تحديث : الأحد 15 يناير 2017   23:04 مكة المكرمة

شهدت مباراة فريقي نيوكاسل يونايتد جتس وبيرث غلوري في الدوري الاسترالي اليوم الأحد حادثا كاد أن يكون مأساويا بعد هدف أحرزه أحد اللاعبين.

وكان اللاعب أندرو نابويت أحرز الهدف الثاني لفريقه "نيوكاسل" في الدقيقة الخامسة والأربعين من الشوط الأول للمباراة وذهب إلى مدرجات الجماهير الذين سارعوا نحوه ثم انهار السور الفاصل بين المدرجات والملعب وسقط نحو 50 من الجماهير على الأرض وسارع اللاعبون إلى إنقاذهم ولم يُعلن عن سقوط إصابات.

وتعادل نيوكاسل يونايتد جتس مع بيرث غلوري بهدفين لكل منهما في الدوري الاسترالي.

وأحرز ميتاج بولجاك الهدف الأول لنيوكاسل فيما أحرز أندرو نابويت الهدف الثاني فيما سجل أدام تاغرت وأندرو كوخ هدفي بيرث غلوري.

 

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 المصدر: الجزيرة مباشر
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