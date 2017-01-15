شاهد: استياء بين لاعبي الكونغو قبل لقاء المغرب بأمم إفريقيا

رفض لاعبو منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الانتظام في تدريبات الفريق الكروي، استعدادا لمواجهة المغرب، غدا الاثنين، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا بالغابون.

ونشر لاعبو المنتخب فيديو لهم يعلنون فيه عدم مشاركتهم في تدريبات اليوم الأحد بسبب إلى حين صرف المكافآت الخاصة بانتزاعهم بطاقة التأهل إلى النسخة الحالية للبطولة القارية من قبل الاتحاد المحلي للعبة.

وقال قائد الفريق، يوسف مالومبو: "مستعدون جيدًا لأولى مباريات أمم إفريقيا، لكننا لن ننتظم في أداء التدريبات إلا بعد الحصول على مستحقاتنا المالية المتأخرة".

وأضاف "سندافع بشراسة أمام المغرب في البطولة القارية، ونحن على أتم الاستعداد لخوض تلك المباراة".

ويتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة الثالثة، بجانب منتخبات المغرب وكوت ديفوار وتوغو.