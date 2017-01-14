شاهد: سان جيرمان يفوز على رين بهدف ويرتقي للمركز الثالث

أفتتح الألماني يوليان دراكسلر رصيده التهديفي مع باريس سان جيرمان في الدوري عندما سجل له هدف الفوز في مرمى مضيفه رين في المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع باريس سان جيرمان، بطل المواسم الأربعة الأخيرة، رصيده إلى 42 نقطة بالتساوي مع موناكو الثاني الذي يحل على مرسيليا السادس في ختام المرحلة، وبفارق نقطتين عن نيس المتصدر الذي يستقبل ميتو.

وكان دراكسلر (23 عاما)، بطل العالم 2014، انتقل من فولفسبورغ الألماني إلى سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 42 مليون دولار (40 مليون يورو).

وجاء هدف دراكسلر بعد لعبة جماعية جميلة أنهاها بتسديدة أرضية محكمة في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى بنوا كوستيل حارس رين (39).

وشكل دراكسلر ثنائيا لافتا مع لاعب الوسط الإيطالي الدولي ماركو فيراتي.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي في مختلف المسابقات لفريق المدرب الإسباني اوناي ايمري من دون أن تهتز شباكه وسجل خلالها 15 هدفا.