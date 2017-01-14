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رياضة
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شاهد: أرسنال يدك سوانزي سيتي بأربعة أهداف نظيفة
آخر تحديث : الأحد 15 يناير 2017   00:13 مكة المكرمة

هز اوليفييه جيرو واليكسيس سانشيز الشباك ليحقق أرسنال فوزا ساحقا بأربعة أهداف نظيفة على مضيفه سوانزي سيتي متذيل ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع جيرو الفريق اللندني في المقدمة في الدقيقة 37 عندما سجل من مدى قريب بعد أن أبدلت ضربة رأس من مسعود أوزيل طريقها نحوه.

وأصبحت المباراة بعيدة عن متناول سوانزي بعد هدفين عكسيين من جاك كورك وكايل نوتون - بعد تسديدتين من اليكس ايوبي - قبل أن يضع سانشيز الكرة في الشباك في الدقيقة 73 ليؤكد انتصار أرسنال.

وتقدم أرسنال للمركز الثالث بفارق الأهداف عن ليفربول الذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد باستاد أولد ترافورد.

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 المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز
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