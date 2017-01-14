شاهد: غينيا بيساو تخطف تعادلا من الغابون بافتتاح أمم أفريقيا

منح قلب الدفاع جواري التعادل لغينيا بيساو في الثواني الاخيرة من اللقاء ليواصل الفريق مسيرته الرائعة في الفترة الأخيرة بتعادله 1-1 مع الغابون في أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017.

وبدا أن بيير ايمريك-أوباميانج قد منح منتخب الغابون بداية مظفرة لمسيرتها في البطولة في ظل حالة التوتر التي سيطرت على أداء مستضيف البطولة.

وسجل أوباميانج هدف التقدم في الدقيقة 52 إلا أن الغابون تلقت الصدمة في الثواني الأخيرة إثر ركلة حرة أودعها جواري برأسه في الشباك.

وفاجأت غينيا بيساو الجميع بالتأهل للنهائيات ورغم أنها لم تحصل على فرصة للتأقلم مع أجواء البطولة إلا أنها أثبتت أنها منتخب جريء على الرغم من الإرهاق الذي بدا على لاعبيها في المراحل الأخيرة من اللقاء لتواصل الصمود أمام منافسيها الأكثر خبرة.

