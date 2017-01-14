YouTube Facebook Twitter
رياضة
أرسل الى صديق طباعة Share article
شاهد: غينيا بيساو تخطف تعادلا من الغابون بافتتاح أمم أفريقيا
آخر تحديث : السبت 14 يناير 2017   23:45 مكة المكرمة

منح قلب الدفاع جواري التعادل لغينيا بيساو في الثواني الاخيرة من اللقاء ليواصل الفريق مسيرته الرائعة في الفترة الأخيرة بتعادله 1-1 مع الغابون في أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017.

وبدا أن بيير ايمريك-أوباميانج قد منح منتخب الغابون بداية مظفرة لمسيرتها في البطولة في ظل حالة التوتر التي سيطرت على أداء مستضيف البطولة.

وسجل أوباميانج هدف التقدم في الدقيقة 52 إلا أن الغابون تلقت الصدمة في الثواني الأخيرة إثر ركلة حرة أودعها جواري برأسه في الشباك.

وفاجأت غينيا بيساو الجميع بالتأهل للنهائيات ورغم أنها لم تحصل على فرصة للتأقلم مع أجواء البطولة إلا أنها أثبتت أنها منتخب جريء على الرغم من الإرهاق الذي بدا على لاعبيها في المراحل الأخيرة من اللقاء لتواصل الصمود أمام منافسيها الأكثر خبرة.

الى الأعلى
 المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2016
Powered by Aljazeera Network.