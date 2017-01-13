إقالة مسؤول في برشلونة بسبب تعليقه ضد ميسي .. ماذا قال؟

ليونيل ميسي

أقال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بيرا جراتاكوس مدير العلاقات الرياضية المؤسسية بالنادي الجمعة بعد تعليقه ضد نجم الفريق ليونيل ميسي.

وكان جراتاكوس قال إن ليونيل ميسي "لا يمكنه التألق" بدون زملائه.

واتخذ النادي قراره سريعا عقب تعليقات جراتاكوس ضد لاعب - يعتبر على نطاق واسع أفضل لاعب في العالم - بعد سحب قرعة كأس الملك الجمعة في مدريد.

وقال جراتاكوس للصحفيين "ليونيل واحد من أكثر الشخصيات أهمية في الفريق لكنه ليس كل الفريق. لا يمكن أن يصبح جيدا بدون (أندريس) إنيستا ونيمار وباقي المجموعة لكن ميسي الأفضل."

وأصدر برشلونة بيانا بعد ساعات من تأكيد رحيل جراتاكوس قال فيه "لقد عبر عن رأيه الشخصي بشكل علني وهو ما لا يتماشى مع (رأي) النادي."

وأضاف بيان النادي "اتخذ البرت سولير المدير الرياضي في النادي القرار وسيتولى هو (سولير) مسؤولية المنصب من الآن فصاعدا. سيواصل جراتاكوس علاقته ببرشلونة وسيضطلع بمهامه الاخرى في إطار مشروع ماسيا 360."

وسجل قائد الأرجنتين 26 هدفا في 23 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم ويتصدر هدافي المسابقة برصيد 13 هدفا.