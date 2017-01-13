علاء صادق يكتب: الجزائر ومصر فئة أولى في السباق لكأس إفريقيا

يشكل النجوم الغائبون عن المنتخبات العربية الأربعة في بطولة الأمم الإفريقية فريقا هائلا يمكنه أن ينافس بجدارة على اللقب القاري، ونستعرض بالتفاصيل الكاملة حالات وأسباب غياب النجوم الكبار عن الفرق العربية، ورغم حالات الغياب المؤثرة إلا أن منتخبي الجزائر ومصر لا يزالان قادرين على انتزاع اللقب القاري الكبير، وهما من الفئة الاولي في الترشيحات مع منتخبي ساحل العاج ونيجيريا، بينما تتراجع حظوظ منتخبي المغرب وتونس وفقا للترشيحات الى الفئة الثانية مع منتخبي غانا وجابون.

المغرب الفريق الأكثر تعرضا لوباء الإصابات الذى أطاح بنجومها يونس بلهندا لاعب الوسط المهاجم ونجم نيس متصدر الدوري الفرنسي وأصيب بكسر في إصبع قدمه في مباراة بوردو في نهاية ديسمبر (وهو تحول اختياريا من منتخب فرنسا إلى المغرب قبل سبعة أعوام ويلعب أساسيا باستمرار مع أسود الأطلسي).. وأسامة طنان جناح سانت اتيين الفرنسي أصيب في الثالث من يناير بتمزق في عضلات الفخذ (تحول اختياريا من منتخب هولندا الى المغرب قبل عامين وخاض معه 5 مباريات).. ونور الدين امرابط جناح واتفورد الإنجليزي لاحقته الآلام في الشوط الثاني من مباراة توتنهام في مطلع العام وتأكدت إصابته في الكاحل (وهو أيضا تحول اختياريا من منتخب هولندا إلى المغرب قبل 6 أعوام وخاض معه 23 مباراة) وسفيان بوفال لاعب الوسط المهاجم لساوثهامبتون الإنجليزي شارك أسود الأطلسي خلال معسكرهم الإعدادي ولكن إصابة الركبة عاودته فاستبعد من التشكيلة النهائية (وهو الوحيد بين المصابين الأربعة الذى لم يلعب دوليا إلا مع منتخب المغرب رغم إنه من مواليد باريس ولعب كل مشواره في أوروبا بين فرنسا وانجلترا).

ولكن أسود الأطلسي لديهم قائمة هي الأغنى بمحترفي الأندية الأوربية بين فرسان العرب الأربعة وعددهم 19 لاعبا أبرزهم مدافع يوفنتوس الإيطالي.





الخضر.. الفئة الاولى

المدرب البلجيكي جورج ليكينز لمنتخب الجزائر اتخذ قرارا ثقيلا باستبعاد الثنائي سفيان فيجولى نجم وستهام الإنجليزي وكارل مجاني كابتن المنتخب ونجم ترابزون سبور التركي (انتقل إليه قبل أيام من ليجانيس الإسباني بعد أن عجز عن تثبيت نفسه في التشكيلة الأساسية خلال الموسم الحالي من قائمة الخضر للبطولة الإفريقية رغم أنهما سليمان وجاهزان، ولكن ليكينز أعلن أنهما بعيدان عن لياقة المباريات وفقدا كثيرا من الإيقاع لإنهما لا يشاركان باستمرار مع فريقيهما، ولا يهضم عشاق الخضر استبعاد فيجولى أحد أبرز هدافي المنتخب في السنوات الأخيرة.



ويفتقد المنتخب الجزائري للاعبه المخضرم سفير تايدر لاعب وسط بولونيا الإيطالي بعد إصابته الثقيلة في آخر مباراة إعدادية للخضر ضد موريتانيا.. ويغيب معه رياض بودبوس لاعب الوسط المهاجم أو الجناح الأيمن نجم مونبيليه الفرنسي (والذى تحول اختياريا من منتخب فرنسا إلى الجزائر قبل سبعة أعوام ولكنه لم يكن أساسيا قط) أجريت له جراحة في غضروف الركبة اليمني في 15 ديسمبر الماضي.



وترتفع هامات الخضر مع نجمهم رياض محرز أحسن لاعب إفريقي لعام 2017 وأحسن لاعبي البريميرليج الموسم الماضي، ولدى الفريق في قائمته مجموعة ضخمة من 19 لاعبا من الموهوبين المحترفين (16 فى أوربا) إسلام سليمانى زميل محرز فى ليستر سيتى الإنجليزي والعربي سوداني هداف دينامو زغرب الكرواتي وياسين براهيمى مهاجم بورتو البرتغالي.





تونس.. لا نقص ولا فاعلية

وفى تونس جاء قرار المدير الفني البولندي هنرى كاشبرساك باستبعاد الهداف حمدى الحرباوى نجم شارلروا البلجيكي مفاجئا للجميع، وكان الحرباوي أساسيا في الفريق حتى نوفمبر الماضي، ولكن الشرخ القديم بين الحرباوى واتحاد الكرة التونسي لا يزال مفتوحا، وسبق للحرباوى أن وصف منتخب بلاده بأنه أشبه بفريق الحوارى.

ولكن التوانسة يتمتعون باختيار خال من الإصابات أو الإيقافات وبوجود محترفين كبار في أندية أوربا الكبرى على رأسهم أيمن عبد النور مدافع فالنسيا الاسباني ووهبى خزرى مهاجم سندرلاند الانجليزي ونعيم سليتى نجم وسط ليل الفرنسي وحديث العهد مع نسور قرطاج.

وكشفت المباراة الودية الأخيرة للفريق في القاهرة والتي خسرها من نظيره المصري بهدف متأخر حجم تدنى القوى الهجومية لنسور قرطاج.

كوبر لا يرى غيابا

وعند الفراعنة العائدين للبطولة الإفريقية بعد غياب لثلاث دورات لا يرى المدير الفني الارجنتيني هيكتور كوبر أى تأثير سلبي للغائبين باسم مرسى هداف الزمالك أو لاعبو الأهلي حسام غالي كابتن ولاعب الوسط وزميلاه وليد سليمان الجناح الأيسر ورامي ربيعه قلب الدفاع.. واستبعد الأول والثاني والثالث لأسباب فنية بينما حجبت الإصابة ربيعة عن المشاركة.. ورغم ذلك فإن القائمة المصرية هيكلها الرئيسي من نجوم الأهلى والزمالك بطلى الدوري والكأس (6 من الأهلي و5 من الزمالك) مع مجموعة ذاخرة من المحترفين أهمهم محمد صلاح هداف روما الإيطالي ومحمد الننى لاعب وسط أرسنال الانجليزي.. وثنائي الدورى السعودي محمد عبد الشافي ومحمود كهربا.

لكن أبرز الغائبين عن بطولة الأمم الإفريقية ليس عربيا وهو جريفينو كابتن ساحل العاج نجم هيباى تشاينا الصيني تعرض لإصابة جسيمة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.



