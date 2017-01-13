شاهد: قطر تخسر أولى مبارياتها بمونديال اليد

خسر المنتخب القطري أولى مباراياته ضمن منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها فرنسا حتى التاسع والعشرين من يناير الجاري.

وجاءت خسارة قطر وصيفة مونديال 2015، أمام المنتخب المصري بفارق هدفين (20-22) في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات الدانمارك والسويد والبحرين والأرجنتين.

وشهدت المباراة قوة وإثارة من جانب المنتخبين، حيث جاءت الدقائق الأولى من الشوط الأول قوية في ظل حرص كل منتخب على فرض أسلوب لعبه من البداية، الأمر الذي جعل المنتخبين يعتمدان على أسلوب الدفاع 6"-صفر".

وشهد الشوط صعوبة في التسجيل من جانب المنتخبين، فبعد مرور نصف الشوط كانت النتيجة التعادل (5-5)، ولكن بعدها تمكن المنتخب المصري من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية ليتقدم في النتيجة (8-5) ، فيما لم يسجل المنتخب القطري لمدة عشر دقائق كاملة.

وقبل نهاية الشوط بخمس دقائق، عاد المنتخب القطري للمباراة وتمكن من العودة للتسجيل حيث قلص الفارق إلى هدفين (6-8) ، ثم إلى هدف (8-9) ، إلا أن الدقائق الأخيرة من الشوط شهدت تسرع ورعونة في التسديد من لاعبي قطر، فضلا عن تألق الحارس المصري كريم هنداوي، الأمر الذي استغله منتخب مصر وأنهي الشوط لصالحه (11-8).

وشهد الشوط الأول حصول منتخب مصر على ركلة جزاء وأضاعها، فيما حصل منتخب قطر على أربع ركلات جزاء سجل اثنين وأضاع مثلهما.

وعلى غرار الشوط الأول جاء الثاني قويا ونديا من جانب المنتخبين، حيث استهله المنتخب المصري بهدف ليرفع الفارق إلى 4 أهداف (12-8) ، في حين انتظر المنتخب القطري حتى الدقيقة الخامسة لتسجيل هدفين متتاليين ليقلص الفارق إلى (10-12).

ورد المنتخب المصري بثلاثة أهداف متتالية ليوسع الفارق إلى خمسة اهداف للمرة الأولى (15-10) ، قبل أن يحافظ على هذا الفارق مع مرور الوقت (16-11) و (18-13) و (20-15) وذلك قبل ست دقائق على نهاية اللقاء.





وفي الدقائق الخمس الأخيرة سجل المنتخب القطري هدفين متتاليين وقلص الفارق إلى (17-20) ، إلا أن تألق الحارس المصري كريم هندواي، وزميله أحمد الأحمر في الهجوم أعاد فارق الأهداف الخمسة من جديد (22-17) .

وفي الدقيقة الأخيرة تمكن المنتخب القطري من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، لكنها لم تكن كافية لتجنب الخسارة بفارق هدفين (20-22) .

وحصل المنتخب المصري على ركلتين جزاء في الشوط الثاني وسجلهما، فيما حصل المنتخب القطري على أربع ركلات جزاء سجل أثنين وأضاع مثلهما.

وشهدت المباراة حصول لاعبي مصر على عقوبة الطرد دقيقتين سبع مرات، بينما نال لاعبو قطر العقوبة أربع مرات فقط.

ونال أحمد الأحمر لاعب منتخب مصر أفضل مسجل برصيد 8 أهداف، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

