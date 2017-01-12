مواجهة عربية بين مصر وقطر بمونديال اليد

المنتخب المصري لكرة اليد- أرشيف

تشهد بطولة العالم لكرة اليد، غدًا الجمعة، 7 مباريات في ثالث أيام البطولة العالمية، المقامة بين يومي 11 و29 يناير / كانون الثاني الجاري، بواقع 6 مباريات في ختام الجولة الأولى للمجموعتين الثالثة والرابعة، ومباراة في افتتاح مباريات الجولة الثانية.

ويصطدم المنتخب المصري بوصيف بطل العالم المنتخب القطري، في افتتاح مبارياتهما بالمونديال ضمن المجموعة الرابعة، وهي المباراة التي ستشهد تحديًا من نوع خاص، في ظل رغبة كلا المنتخبين في مواصلة المشوار والتأهل للأدوار التالية، إضافة إلى أنها واحدة من المباريات العربية التي دائمًا ما تشهد إثارة وندية كبيرة.

وفي نفس المجموعة، يطمح المنتخب الدنماركي لبداية قوية بعد أن أنهى المونديال السباق بقطر في المركز الخامس بعد خروجه من ربع النهائي، ويواجه أحد المنتخبات الواعدة هو الأرجنتين، الباحث عن عرض أفضل هذا المونديال بعد الخروج من ثمن لنهائي للمونديال الأخير.

ويسعى منتخب السويد لبداية قوية عندما يقابل منتخب البحرين أضعف فرق المجموعة، في طريق عودة منتخب السويد للأداء المعروف عنه بعد تراجع كبير، وتوديعه لمونديال قطر من ثمن النهائي.

وفي المجموعة الثالثة، يفتتح منتخبا روسيا البيضاء وتشيلي مباريات المجموعة، في مباراة متوسطة من حيث القوة والترشيحات، حيث أن كلا المنتخبين يبحثان عن الفوز كخطوة مهمة قبل الصدامات القوية بباقي مباريات المجموعة.

وفي نفس المجموعة، يسعى المنتخب الألماني أحد المرشحين للقب العالمي، لعبور منافس قوي هو المجر الباحث عن مكان له ضمن قائمة كبار اللعبة، وهو أحد المرشحين للوصول إلى الأدوار النهائية.

كما يبحث المنتخب السعودي عن بداية قوية أمام منتخب كرواتيا، ويسعى الخضر في استغلال مباراة الافتتاح لتحقيق الفوز والوصول إلى نقطتي المباراة ليضمن التواجد في المنافسة على التأهل للدور الثاني.

وتقام مباراة في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وتجمع المنتخب الفرنسي (البلد المنظم) والمنتخب الياباني صاحب الخبرات القليلة في المحافل الدولية.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي للعبة، فإن الفريق الفائز يحصل على نقطتين، والتعادل يحسم لكل فريق نقطة في مرحلة المجموعات.

ويشارك في البطولة 24 منتخبًا من مختلف دول العالم قسمت على أربع مجموعات، تضم كل منها 6 منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي).

ويحمل لقب البطولة المنتخب الفرنسي (البلد المنظم)، وهو صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة في 5 نسخ، ويليه منتخبا السويد ورومانيا بأربعة ألقاب لكل منهما، وثلاثة ألقاب لألمانيا، ولقبين لروسيا وإسبانيا، ولقب واحد لكل من كرواتيا ويوغسلافيا والاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا.