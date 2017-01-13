مصر وتونس في مجموعة واحدة بتصفيات كأس الأمم الافريقية 2019

سحبت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019 والتي ستقام في الكاميرون بعد عامين.

وستتنافس مصر مع تونس على بطاقة التأهل عن المجموعة التي تجمعهما مع النيجر وسوازيلاند.

ويلعب المغرب في مجموعة تضم الكاميرون صاحبة الضيافة التي ضمنت المشاركة في النهائيات ومالاوي والفائز من مواجهة جزر القمر ضد موريشيوس.

وتنافس الجزائر في مجموعة تضم توجو وبنين وجامبيا، بينما تلعب السودان في مجموعة تضم أيضا السنغال وغينيا الاستوائية بالإضافة إلى الفائز من كل من ساو تومي ومدغشقر.

وتواجه ليبيا منتخبات نيجيريا وجنوب أفريقيا وسيشل، وتلعب موريتانيا مع كل من بوركينا فاسو وانجولا وبوتسوانا.

وتبدأ مرحلة المجموعات في يونيو حزيران المقبل. وقبلها سيقام الدور التمهيدي في مارس اذار.

ويتأهل متصدرو 12 مجموعة بجانب أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني، إضافة إلى الكاميرون صاحبة الضيافة، إلى النهائيات.