برشلونة يواجه عوائق مالية في سبيل التجديد لميسي

قال أوسكار جراو الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة إن رغبة الفريق في تقديم عرض مالي أفضل لأيقونة الفريق ليونيل ميسي تواجه عقبة كبيرة بسبب حدود الانفاق التي تفرضها رابطة دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

ووقع الثنائي لويس سواريز ونيمار على عقدين جديدين مع برشلونة حتى 2021، لكن ميسي زميلهما في خط الهجوم ينتهي عقده نهاية شهر يونيو/ حزيران 2018 وأمام النادي 18 شهرا ليتجنب رحيله مجانا.

ووفقا لتقارير صحفية فإن ميسي يتقاضى راتبا سنويا بقيمة 22 مليون يورو، أي ما يزيد عن 23 مليون دولار، من برشلونة بعد خصم الضرائب ويعتقد أن راتب سواريز ونيمار وصل إلى 25 مليون يورو بعد التجديد.

ويرى جراو أن أي اتفاق جديد مع هداف الأرجنتين قد يضع موارد النادي تحت ضغط شديد.

وأضاف أنه يجب تقييم الموقف بهدوء وبمنطق سليم ولا يمكن للنادي تجاوز حد 70 في المئة من ميزانيته المخصصة للأجور.

وتمنع الضوابط المالية لرابطة الدوري الاسباني الأندية من انفاق أكثر من 70 بالمئة من ميزانيتها على الرواتب.

وبلغت ميزانية برشلونة لهذا الموسم 695 مليون يورو، نحو 730.7 مليون دولار، ويدفع النادي أعلى رواتب في اسبانيا وثاني أعلى الرواتب في العالم بعد مانشستر يونايتد بحسب أحدث مسح لرواتب الرياضيين في العالم.

وأشار جراو إلى أن الوسيلة الوحيدة لتجديد عقد ميسي تكون عبر زيادة الأرباح. وسيحصل النادي على 55 مليون يورو سنويا من شركة راكوتن اليابانية في أحدث عقد رعاية وهو العقد الأكبر على مستوى العالم.