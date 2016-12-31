شاهد: تشيلسي يدك شباك ستوك سيتي بأربعة أهداف

عادل تشيلسي الرقم القياسي لأرسنال بالفوز في 13 مباراة متتالية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم بعدما تغلب على ستوك سيتي بأربعة أهداف بفضل جاري كاهيل ودييجو كوستا وويليان.

وتصدى لي جرانت حارس مرمى ستوك لعدة فرص خطيرة من تشيلسي قبل أن يحول كاهيل كرة سيسك فابريجاس العرضية من ركلة ركنية داخل الشباك برأسه.

لكن بعد مرور دقيقة واحدة بالكاد من بداية الشوط الثاني أدرك برونو مارتنز إندي التعادل بعدما هيأ له بيتر كراوتش الكرة برأسه عقب ركلة حرة نفذها تشارلي آدم.

وأعاد ويليان الفريق اللندني إلى المقدمة مرتين في سبع دقائق مثيرة سجل خلالها كراوتش هدفا ثانيا لستوك في الدقيقة 64 قبل أن يتوج كوستا احتفالات فريق المدرب أنطونيو كونتي بالعام الجديد بتسجيل الهدف الرابع.