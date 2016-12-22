ميزانية أولمبياد "طوكيو 2020" تصل إلى 16.8 مليار دولار

طوكيو فازت باستضافة الأولمبياد لكفاءتها في أداء الأعمال

كشف منظمو أولمبياد طوكيو 2020 اليوم عن ميزانية تصل إلى 16 مليارا و800 مليون دولار من أجل استضافة دورة الألعاب الصيفية المقبلة وسط تطلعات بمحاولة تخفيض التكاليف بشكل أكبر في إطار تعاون متبادل مع اللجنة الأولمبية الدولية التي تطالب اليابان بتقليص النفقات.

وفي اجتماع بين أطراف العمل والتجهيز لاستضافة الأولمبياد قال المنظمون إن تقدير إجمالي التكاليف يتراوح بين 1.6 و18 تريليون ين " 15-16.8 مليار دولار " في أول أرقام رسمية يتم الكشف عنها منذ الفوز بحق استضافة دورة الألعاب.

وفي اجتماع سابق منذ ثلاثة أسابيع قال منظمون إن التكاليف قد تصل إلى تريليوني ين وهو الرقم الذي اعتبره جون كوتس نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية كبيرا جدا.

وقال كوتس - الذي كان يتطلع لكي تنخفض ميزانية الألعاب إلى 12.1 مليار دولار - في رسالة عبر الفيديو "نحن سعداء بالتطور الذي نواصل تحقيقه."

وحصلت طوكيو على حق استضافة الألعاب بسبب شهرتها في أداء الأعمال بكفاءة لكن المنظمين شعروا ببعض الإحراج بسبب ارتفاع تكاليف المشروعات عن الرقم المتوقع البالغ 734 مليار ين.

وفي سبتمبر أيلول الماضي حذرت لجنة حكومية في طوكيو من أن إجمالي التكاليف قد يصل إلى ثلاثة تريليونات ين.

وتشعر اللجنة الأولمبية الدولية ببعض القلق من أن تؤثر هذه الأرقام الضخمة على تردد المدن في المستقبل لاستضافة الأولمبياد خاصة بعد انسحاب مدن مثل روما وبوسطن من سباق ألعاب 2024.

وقالت يوريكو كويكي عمدة طوكيو "أشعر بالتقدير للوصول إلى رقم جيد جدا. تبقى لدينا رغبة في مواصلة تخفيض التكاليف."

واقترح البعض إلغاء خطط لبناء ملاعب جديدة واستخدام ملاعب موجودة بالفعل لكن عمدة طوكيو رفضت ذلك لكنها اتخذت خطوات أخرى مثل تقليص عدد المقاعد حول حوض السباحة وهو ما يوفر حوالي 400 مليون دولار.