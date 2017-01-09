تايلاند تتوقع وصول عائدات السياحة إلى 50 مليار دولار في 2017

مهرجان المياه في تايلاند - أرشيف

قال نائب رئيس وزراء تايلاند تاناساك باتيمابراكورن اليوم الاثنين إن بلاده تتوقع ارتفاع الإيرادات التي تحققها من السياح الأجانب بنسبة 8.5 بالمائة لتصل إلى 1.78 تريليون بات (49.8 مليار دولار) هذا العام.

وقال تاناساك في تصريحات للصحفيين إن الزيادة المتوقعة هي نتيجة لتحسن التوقعات المستقبلية للسياحة العالمية إلى جانب استثمار تايلاند في البنية التحتية.

وأضاف "هذا عام آخر سنحتاج فيه إلى التركيز على جودة السياحة أكثر من عدد السياح".

وتوقع تاناساك ارتفاع الإنفاق اليومي للسياح في بلاده إلى 5200 بات (145.4 دولارا) للفرد هذا العام مقارنة مع 5100 بات (142.6 دولارا) العام الماضي.

وبلغ عدد السياح الذين استقبلتهم تايلاند العام الماضي 32.6 مليون سائح بارتفاع نحو 9 بالمائة عن العام السابق.

وكانت العاصمة التايلاندية بانكوك قد انتزعت العام الماضي المركز الأول كأكبر مقصد سياحي في العالم وفقا لتصنيف سنوي أعلنته شركة ماستر كارد لبطاقات الائتمان في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاءت بانكوك، التي تشتهر باسم "مدينة الملائكة"، في صدارة قائمة عام 2016 التي تضم 132 دولة، متفوقة بذلك على لندن وباريس ودبي لتصبح أكبر المدن من حيث عدد السياح الأجانب وفقا لمؤشر ماستر كارد للمقاصد السياحية العالمية.

وأصبحت السياحة واحدة من نقاط التميز القليلة لتايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

واستقبلت تايلاند نحو 33 مليون سائح في 2016، وهو رقم قياسي جديد بفضل قفزة في أعداد الزوار الصينيين، بينما استقبلت بانكوك نحو 21 مليون سائح في 2016 متفوقة على لندن التي زارها نحو 20 مليون سائح.