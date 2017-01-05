YouTube Facebook Twitter
اقتصاد
أرسل الى صديق طباعة Share article
احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تتجاوز 24 مليار دولار
آخر تحديث : الخميس 05 يناير 2017   12:57 مكة المكرمة

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن احتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول، ليقترب بهذا من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار.

وكان الاحتياطي النقدي 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يعني ارتفاعه في ديسمبر/كانون الأول بمقدار 1.207 مليار دولار.

كانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.

وقال مصرفيون ومستوردون إن البنوك وفرت بالفعل جميع متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الشهر الماضي.

الى الأعلى
 المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2016
Powered by Aljazeera Network.