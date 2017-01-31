نيكي يسجل أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر بسبب ترمب

سجل المؤشر نيكي القياسي اليوم الثلاثاء أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر / تشرين الثاني مع تضرر معنويات المستثمرين نتيجة حالة عدم اليقين إزاء سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجع نيكي 1.7 في المئة إلى 19041.34 نقطة مسجلا أكبر انخفاض يومي من حيث النسبة منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومنيت الأسهم على مستوى العالم بأكبر خسائر في ستة أسابيع بعد أن وقّع ترمب أمرا تنفيذيا يوم الجمعة يفرض حظرا على السفر إلى الولايات المتحدة من سبع دول إسلامية بما في ذلك من يحملون تأشيرات أو تصاريح إقامة قانونية كما حظر دخول اللاجئين مؤقتا.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 في المئة أيضا إلى 1521.67 نقطة بينما فقد مؤشر جيه.بي أكس نيكي-400 نسبة 1.5 في المئة إلى 13642.35 نقطة.