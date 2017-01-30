السودان يلغي دعم الوقود والغذاء نهائيا بحلول 2019

وزير الدولة بوزارة المالية لسودانية مجدى حسن ياسين /رويترز

قال وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية مجدى حسن ياسين الاثنين إن الحكومة تخطط للخروج نهائيا من دعم السلع بنهاية عام 2019 متوقعا أن يؤدى رفع العقوبات الأمريكية إلى تدفق تحويلات بقيمة أربعة مليارات دولار سنويا.

وقال الوزير في مقابلة "بنهاية الخطة الخمسية 2019 سيتم إزالة التشوه في هيكل الاقتصاد بإلغاء دعم الاستهلاك نهائيا ويشمل ذلك الوقود والكهرباء والقمح المستورد من خارج السودان".

وفي الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلنت واشنطن خططا لرفع حظر تجاري استمر 20 عاما وفك تجميد أصول ورفع عقوبات مالية ردا على تعاون الخرطوم في محاربة تنظيم الدولة وغيره من الجماعات المتطرفة.