البورصة المصرية تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 7 أشهر

بورصة مصر تسجل أكبر خسائر أسبوعية في 7 أشهر

هبطت بورصة مصر في تداولات الأسبوع الماضي، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في 7 أشهر مع عودة الحديث مجدداً عن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة.

وأغلق مؤشر مصر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، منخفضاً بنحو 3.15%، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، ليغلق عند 12806 نقاط و77 من مائة من النقطة متنازلاً عن حاجز 13 ألف نقطة.

وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أصول" المصرية للوساطة في الأوراق المالية: "تسببت الأقاويل عن عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي، حالة من اللغط ما أدى إلى هبوط حاد للأسهم المصرية رغم نفي إدارة البورصة ووزارة المالية."

وفي تقرير له الأربعاء الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018، وهو ما نفته إدارة البورصة في بيان رسمي، مؤكدة على التزامها بتأجيل فرض الضريبة على ناتج تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المصرية نحو 17 مليارا و100 مليون جنيه (909.7 مليون دولار) وسط ضغوط بيعية للمصريين والعرب على الأسهم القيادية يتقدمها سهم "البنك التجاري الدولي" الذي انخفض بنسبة 0.55%.

وأضاف سعيد "بينما كان هناك تباين في أداء باقي أسواق المنطقة رغم مكاسب أسواق النفط العالمية".

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.07%، إلى 55 دولاراً و49 سنتا للبرميل مقابل 55 دولاراً و45 سنتا للبرميل.

فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.09% لتغلق عند 52 دولاراً و42 سنتا للبرميل مقابل 52 دولاراً و37 سنتا.

وكان ضمن الأسواق الخاسرة بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.66%، مواصلاً خسائره للأسبوع الثالث على التوالي، ليغلق عند 6875 نقطة و87 من مائة من النقطة.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.84% إلى 3690 نقطة و39 من مائة من النقطة، مدفوعا بخسائر الأسهم القيادية يتصدرها "أرابتك القابضة" بنسبة 2.7% و"دبي للاستثمار" بنسبة 1.9% و"إعمار العقارية" بنسبة 1.4%.

فيما زاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.31% إلى 4695 نقطة و91 من مائة من النقطة مع ارتفاع أسهم البنوك يتصدرها "أبوظبي التجاري" بنسبة 2.14% و"مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 0.78% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 0.75%.

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض بنسبة 0.49% إلى 5734 نقطة و14 من مائة من النقطة، تحت وطأة ضغوط بيعية للخليجيين والأجانب ما دفع أسهم مثل "الأنوار للسيراميك" و"جلفار للهندسة" و"الحسن الهندسية" للهبوط بنحو 12.78% و5.8% و5.6% على الترتيب.

وفي نفس الاتجاه، انخفضت بورصة الأردن بنسبة 1.21% إلى 2150 نقطة و57 من مائة من النقطة بفعل هبوط أسهم القطاع الصناعي.

في المقابل، صعدت بورصة الكويت نحو مستويات هي الأعلى منذ 22 شهراً، وزاد مؤشرها السعري بنسبة 5.4% وهي أكبر مكاسب أسبوعية في عامين، ليغلق عند 6435 نقطة و75 من مائة من النقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 4.12% ومؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنحو 4%.

وارتفعت بورصة قطر وزاد مؤشرها العام بنسبة 2.17% إلى 10941 نقطة و43 من مائة من النقطة مستفيدا من صعود 28 سهماً يتصدرها "المناعي" بمكاسب جاوزت 7.2%.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 2.02% إلى 1239 نقطة و74 من مائة من النقطة مع ارتفاع أسهم البنوك التجارية بنسبة 3.02% والاستثمار بنسبة 2.74% والخدمات بنسبة 1.02%.