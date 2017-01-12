النفط يرتفع بفعل خفض إنتاج أوبك وتوقعات الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس بفضل تقارير عن بدء كبار أعضاء أوبك خفض الإنتاج امتثالا للتعهدات وتوقعات بنمو قوي للطلب في الصين.

وصعد خام برنت دولارا و20 سنتا للبرميل إلى 56 دولارا و30 سنتا للبرميل قبل أن يتراجع طفيفا ليجري تداوله عند نحو 56 دولارا و20 سنتا للبرميل بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. وصعدت أسعار الخام الأمريكي الخفيف 95 سنتا إلى 53 دولارا و20 سنتا للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر تشرين الثاني على خفض الإنتاج في مسعى لتقليص تخمة الإمدادات العالمية التي تسببت في انخفاض الأسعار لأكثر من عامين. ويبدو أن العديد من أعضاء أوبك ينفذون الاتفاق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم إن اتفاق أوبك سيسرع استعادة سوق النفط العالمية لتوازنها وإن الأسعار ستستجيب في وقت لاحق هذا العام.

وأبلغ وزير النفط الكويتي عصام المرزوق مؤتمرا أن بلاده خفضت إنتاجها النفطي أكثر مما تعهدت به بموجب اتفاق أوبك دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.

وقال وزير النفط العراقي جبار على اللعيبي للصحفيين إن العراق يتطلع إلى سعر أفضل للنفط. وأضاف أن العراق خفض صادراته النفطية 170 ألف برميل يوميا وسيخفضها بمقدار 40 ألف برميل يوميا إضافية هذا الأسبوع.

ودعمت أنباء مبيعات السيارات المرتفعة في الصين أسعار النفط، وزادت مبيعات السيارات 13.7 بالمئة بين عامي 2015 و2016 إلى 28 مليون سيارة.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.ٍسي) اليوم إن صافي وارداتها من النفط سيرتفع 5.3 بالمئة إلى 396 مليون طن (نحو ثمانية ملايين برميل يوميا) في 2017. وأضافت أن الطلب على النفط الخام سيرتفع إلى 594 مليون طن في العام الحالي بما يعادل 12 مليون برميل يوميا.