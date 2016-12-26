أردوغان: تركيا انتقلت إلى البلدان ذات الدخل المرتفع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن " منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، أعلنت انتقال 8 دول بينها تركيا من البلدان متوسطة الدخل إلى البلدان ذات الدخل المرتفع".

جاء ذلك في كلمة وجهها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للمشاركين في افتتاح نفق "الاستقلال 15 يوليو"، الذي يربط منطقة وسط البحر الأسود بمنطقة وسط الأناضول، اليوم الاثنين.

وأشار أردوغان إلى أن افتتاح النفق الذي بلغت كلفته الاستثمارية 718 مليون ليرة تركية (205 ملايين دولار أمريكي)، يعد الحلقة الأخيرة من المشاريع العملاقة التي افتتحت خلال الأشهر الأخيرة.

وذكر أن عدد أنفاق السيارات في تركيا ارتفع إلى 393 بعدما كانت 83 في 2002، وأضاف أن عدد المطارات في الولايات الـ 81 في البلاد ارتفع من 26 إلى 55.

وأكد أن تركيا أثبتت أنها بلد قادر على النمو بالتزامن مع المشاكل الأمنية التي تواجهها، معتبرًا أن هذا النجاح أدى إلى توجيه هجمات إرهابية واقتصادية استهدفت تركيا.

وشدد الرئيس التركي على أن أيًّا كان لن يتمكن من إعاقة تركيا من الوصول إلى أهدافها لعام 2023.

وفي ختام كلمته، هنأ أردوغان باسمه وباسم الشعب التركي كل من ساهم في إنجاز مشروع النفق، على رأسهم رئيس الوزراء بن علي يلدريم، والوزراء، والشركات والمهندسين والعمال الذي ساهموا في المشروع.

ويتكون النفق الذي تم تصميم مدخله ومخرجه على شكل فم سمك القرش، من أنبوبين، يبلغ طول الأول 5 آلاف و370 مترا، والثاني 5 آلاف و391 مترا.

ويختصر النفق، الواقع تحت جبال إلغاز بين ولايتي جانقيري وقسطموني، المدة الزمنية من 35 دقيقة إلى 8 دقائق.

ومن المنتظر أن يوفر النفق 345 ألفا و655 ساعة، و 8 ملايين و300 ألف لتر من المحروقات خلال العام الواحد، وأن يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بنحو 38 مليونا و200 ألف ليرة تركية (حوالي 10.8 ملايين دولار أمريكي).