الثلاثاء 8 يناير 2019 17:20
"BeIn" تعلن وقف خدماتها في مصر
أعلنت مجموعة beIN الإعلامية وقف خدماتها في مصر اعتبارا من، الثلاثاء، بسبب عدم توصلها لاتفاق تجاري مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية.
ونشرت المجموعة بيانا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت فيه أن المشاهدين في مصر يمكنهم مواصلة الاستمتاع بخدماتها عبر خدمة "كونكت" على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى.
تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة.— beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) January 8, 2019
يمكن لمشاهدينا في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات beIN CONNECT على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى عبر https://t.co/GLVgoWXUso. pic.twitter.com/TzjfKjkqUH
المصدر
الجزيرة مباشر
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