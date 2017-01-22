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ثقافة
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شاهد:إعادة افتتاح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بعد تفجير 2014
آخر تحديث : الأحد 22 يناير 2017   21:56 مكة المكرمة

أُعيد افتتاح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة للجمهور بعد نحو ثلاثة أعوام من تعرضه لتفجير ألحق به أضرارا جسيمة تسبب في إغلاقه لتنفيذ أعمال ترميم للمبنى ومحتوياته من الآثار.

وجاء التفجير الذي كان يستهدف أساسا مديرية أمن القاهرة التي تقع قبالة المتحف من بين سلسلة هجمات وقعت بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة 2011 التي أطيح فيها بالرئيس حسني مبارك.

وافتتح المتحف مجددا للجمهور الجمعة بعد عملية ترميم شاملة.

وكان المتحف افتتح لأول مرة بمكانه الحالي في ديسمبر كانون الأول 1903 في عهد الخديوي عباس حلمي وخضع منذ ذلك الحين لعمليات تطوير عديدة كان آخرها عام 2010.

وتبرعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بمبلغ 100 ألف دولار لمشروع ترميم المتحف.

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 المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز
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