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ثقافة
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شاهد: أمسية موسيقية تجمع فنانين عالميين وأردنيين بعمان
آخر تحديث : الإثنين 16 يناير 2017   19:52 مكة المكرمة

جمعت لغة الموسيقى العالمية فنانين أردنيين وأمريكيين وقفوا معا وأحيوا أمسية أسعدت الحضور بمسرح في العاصمة الأردنية عمان.

وانضم فنانون أعضاء في الأوركسترا الوطنية الأردنية والفنان الأردني عطا الله هنديلة لموسيقيين أمريكيين من معهد أوبرلين الموسيقى بالولايات المتحدة في حفل بعنوان "ملتقى طرق موسيقية: أنغام من الولايات المتحدة والشرق".

وأدى الموسيقيون المجتمعون أغنيات للمطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ إحياء لذكراه كما عزفوا مقطوعات موسيقية غربية خلال الأمسية.

ووصف الفنان الأردني هنديلة الموسيقى بأنها أداة فعالة في مكافحة الأفكار المتطرفة.

وشهد الأمسية الموسيقية حضور جمهور كبير من عُشاق الموسيقى الأردنيين والأجانب الذين استمتعوا بالأغنيات والمعزوفات.

وأُقيمت الأُمسية على مسرح كلية تراسنطة في العاصمة الأردنية.

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 المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز
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