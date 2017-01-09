مقتل خمسة من رجال الشرطة في هجوم على كمين بسيناء

هجوم على كمين مصري بسيناء يخلف 9 قتلى (أرشيف)

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن خمسة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب عشرة آخرون بينهم ثلاثة مدنيون في هجوم على كمين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء صباح اليوم الاثنين.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه صحف مصرية ارتفاع أعداد القتلى إلى 9 مجندين إضافة إلى إصابة عشرة آخرين من بينهم ثلاثة مدنيين.

ورجحت مصادر أمنية –بحسب الإعلام المصري- أن يكون الهجوم الذي استهدف كمين المطافي قد نفذ بواسطة سيارة مفخخة حيث تسبب في تدمير مبنى الكمين بالكامل.