شاهد: لحظة الهجوم على كمين للشرطة المصرية في سيناء

بثت وزارة الداخلية المصرية تسجيلين للهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية بشمال سيناء صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم 7 من أفراد الشرطة ومدني واحد.

وأظهر أحد التسجيلين سقوط أحد المسلحين المهاجمين بنيران الشرطة لدى استهدافهم "كمين المطافئ" بدائرة قسم ثالث العريش، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وقالت الداخلية في بيانها إن عناصرها تمكنت من التصدي للهجوم الذي شارك فيه نحو 20 من المسلحين باستخدام قذائف "آر بي جي" وسيارة مفخخة وعبوات ناسفة وأسلحة آلية.

وأضافت الداخلية أن المواجهة مع المسلحين أسفرت عن مقتل 5 منهم وإصابة 3 آخرين.

ويظهر تسجيل آخر بثته الداخلية اللحظات الأولى عقب تفجير السيارة المفخخة في كمين المطافئ الذي أسفر عن مقتل 7 من الشرطة ومدني واحد.

ويبدو في التسجيل دخان كثيف غطى المنطقة المحيطة بموقع الانفجار.

وقال بيان الداخلية إن مجموعة أخرى من المسلحين حاولت تنفيذ هجوم آخر على كمين "المساعيد" بالطريق الدائري وأطلقت النيران بكثافة على القوات التي تصدت لهم وأجبرتهم على الفرار إلى المنطقة الجبلية المتاخمة، لكن المواجهة أسفرت عن مقتل أحد المجندين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين، لكن فرعا لتنظيم الدولة ينشط في سيناء باسم ولاية سيناء، ونفذ هجمات خلال الأعوام الماضية، أسفرت عن مقتل العشرات من رجال الشرطة والجيش.