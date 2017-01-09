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مصر: ضابط يلفق تهمة لمواطن ويهتك عرضه.. والنيابة تخلي سبيله
آخر تحديث : الإثنين 09 يناير 2017   21:46 مكة المكرمة
دار القضاء العالي في مصر

قررت نيابة عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة إخلاء سبيل ضابط بقسم شرطة عين شمس بكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامه باستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي وهتك عرض أحد الأشخاص بعد احتجازه داخل القسم وتلفيق قضية حيازة سلاح أبيض له.

وكانت النيابة قد تسلمت تحريات الأمن العام، التي أكدت قيام الرائد وائل .ع. باحتجاز أحد الأشخاص داخل ديوان القسم بسبب خلافات مع أحد أقارب الضابط، وقيامه بتحرير محضر وهمي ضد الشخص المحتجز بزعم حيازته سلاح أبيض.

وأضافت التحريات أن الضابط حرر محضر باسم ضابط آخر زميل له بقسم شرطة عين شمس، لكن الضابط الثاني اعترف على زميله المتهم، وأكد أنه لم يحرر محضراً ضد المواطن وأن الضابط المتهم زور المحضر ضده.

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 المصدر: الجزيرة مباشر
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