باكستان تطلق أول صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية من غواصة

قال الجيش الباكستاني إنه أطلق اليوم أول صاروخ لها من على متن غواصة في استعراض للقوة في دولة تعتبر تطوير الصواريخ أسلوب ردع لخصمها الهند.

وأُطلق الصاروخ بابور-3 القادر على حمل رؤوس نووية الذي يصل مداه إلى 450 كيلومترا من مكان مجهول في المحيط الهندي ومن المرجح أن يؤجج ذلك التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين الهند وباكستان.

وقال الجناح الإعلامي في الجيش في بيان "تعتبر باكستان هذا التطوير خطوة تجاه تعزيز سياسة ردع معقولة".

ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية.

وخاضت باكستان والهند ثلاث حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 وكل من الدولتين يطور صواريخ منذ أن أجريتا تجارب نووية في مايو أيار عام 1998.