شاهد: تسريبات تفضح نشاطا إسرائيليا لإسقاط وزراء بريطانيين

فجرت قناة الجزيرة الإنجليزية قنبلة سياسية من العيار الثقيل بعد أن كشفت في تحقيق مصور تصريحات لأحد الدبلوماسيين في السفارة الإسرائيلية بلندن يتحدث فيه عن رغبة إسرائيل في الإطاحة بأعضاء في الحكومة البريطانية ونواب بمجلس العموم.

الفيديو الذي نشرته صحيفة "ميل أون صنداي" والذي يأتي في إطار تحقيق ستبثه الجزيرة الإنجليزية الأسبوع المقبل تضمن كذلك تحريضا من الدبلوماسي الإسرائيلي شاي ماسوت ضد وزير الدولة في الخارجية البريطانية السير آلان دانكن والمطالبة بالإطاحة به.

وضمّت المحادثة المصورة ماسوت وماريا ستيتسولو، مساعدة وزير الدولة للتعليم البريطاني روبرت هالفون، المدير السابق لجمعية "أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين"، إلى جانب صحفي متخف، حيث تحدثا عن الإطاحة بدانكن -المعروف بانتقاده الدائم لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية-.

وقال ماسوت، حسبما جاء في الفيديو، لأحد الصحفيين إن سير آلان يثير "كثيرا من المشاكل".

وورد في الفيديو أن ماسوت سأل ستيتسولو قائلا: "هل يمكنني أن أعطيَكِ أسماءً لنواب في مجلس العموم أود الخلاص منهم؟"

وأجابت ستيتسولو أن جميع النواب "يحاولون إخفاء شيء ما"، فرد ماسوت قائلا: "لدي بعض النواب"، وأضاف: "إنها تعرف النواب الذين أود الخلاص منهم" قبل أن يحدد اسم "نائب وزير الخارجية."

وورد في النص "أنه (جونسون) لا يأبه لشيء، إنه أبله لكنه أصبح وزيرا للشؤون الخارجية دون أي مسؤوليات، وإذا وقعت مشكلة حقيقية فلن تكون مسؤوليته، ستكون مسؤولية آلان دنكن."

ويظهر الفيديو فضائح أخرى للدبلوماسي الإسرائيلي حيث تحدث شاي ماسوت عن استخدام الأموال للتأثير على السياسيين البريطانيين، ويظهر في مقاطع فيديو أخرى وهو يقول لعضو البرلمان عن حزب العمال، السيدة جوان رايان، أنه حصل على "ما يزيد على مليون جنيه إسترليني" لدفع تكاليف زيارة إلى إسرائيل سيقوم بها أعضاء الحزب العماليين المتعاطفين مع إسرائيل.

ويظهر التحقيق كذلك ماسوت وهو يسخر من سياسيين بريطانيين، ويطلق عليهم أوصافا غريبة؛ إذ وصف زعيم حزب العمال جريمي كوربين بالمجنون، وسخر كذلك من أنصاره، وقال عنهم إنهم "شاذون وغريبو الأطوار"، فيما وصف وزير الخارجية بوريس جونسون "بالأحمق".