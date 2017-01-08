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شاهد: متظاهرون يحيون ذكرى ألف يوم على اختطاف فتيات نيجيريا
آخر تحديث : الإثنين 09 يناير 2017   00:35 مكة المكرمة

أحيا عشرات المتظاهرين في نيجيريا ذكرى مرور ألف يوم على اختطاف أكثر من 200 من تلميذات المدارس على يد جماعة بوكو حرام منذ شهر أبريل/نيسان عام 2014.

وخطفت بوكو حرام نحو 270 فتاة من مدرستهن في تشيبوك بولاية بورنو حيث تشن الجماعة المتشددة تمردا منذ سبع سنوات لمحاولة إقامة دولة، قتلت خلاله نحو 15 ألف شخص وشردت أكثر من مليونين آخرين.

وفرت عشرات الفتيات في بداية الواقعة لكن أكثر من 200 منهن مازلن متغيبات.

وأثار اختطاف الفتيات غضبا دوليا واسعا، واستدعى مطالبات من سياسيين ومشاهير حول العالم للمطالبة بإيجاد الفتيات وإعادتهن إلى أهلهن.

كما بدأت في نيجيريا حملة لإطلاق سراح الفتيات باسم "أعيدوا فتياتنا". وسلط مستخدمون لتويتر حول العالم الضوء على محنتهن بتدشين هاشتاج #أعيدوا_ الفتيات.

وكانت مجموعة من 21 فتاة قد أطلق سراحهن في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بوساطة من الصليب الأحمر والحكومة السويسرية.

ووعدت الحكومة النيجيرية بمواصلة التفاوض لتحرير باقي الفتيات، لكن نشطاء قالوا إن الحكومة لا تبذل الجهود الكافية لإطلاق سراح الفتيات.

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 المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز
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