وفاة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني

رفسنجاني توفي عن 83 عاما إثر أزمة قلبية

أعلن التلفزيون الإيراني وفاة أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، في أحد مستشفيات العاصمة طهران، عن عمر يناهز 83 عاما إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن رفسنجاني نقل اليوم الأحد إلى المستشفى إثر تعرضه لجلطة في القلب، لكنه توفي في وقت لاحق.

وشغل رفسنجاني رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أحد أجهزة الحكم الاستشارية، المختص بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، كما شغل رئاسة البلاد خلال الفترة من 1989 إلى 1997.